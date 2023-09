zondag 10 september 2023 om 13:56

Evenepoel hoopt weer mee te zitten in de vlucht: “Wie weet kan ik de etappe winnen”

Remco Evenepoel wist zaterdag – een dag na zijn inzinking in de rit naar de Col du Tourmalet – op grootse wijze te winnen in de tweede Pyreneeënrit naar Larra-Belagua. Neemt de Belg dan vandaag een snipperdag? Nee, is het antwoord. “Vandaag is alweer een nieuwe kans. We gaan ervoor met de ploeg”, citeert Het Nieuwsblad.

Na twee loodzware bergetappes in de Pyreneeën krijgen de renners op de slotdag van week twee van de Vuelta 2023 een mildere rit voorgeschoteld. Een heuvelachtig parcours van Pamplona naar Lekunberri biedt kansen voor de avonturiers in het peloton. Nieuwe bergkoning Evenepoel heeft de rit alvast aangekruist. “Ik denk dat we al super tevreden moeten zijn met de overwinning gisteren, maar vandaag is alweer een nieuwe kans.”

Ambities voor de bergtrui

“We gaan ervoor met de ploeg. Ik ga proberen mee te zitten, dan kan ik nog wat punten sprokkelen voor de bergtrui”, aldus Evenepoel, die echter stiekem droomt van meer. “Wie weet kan ik de etappe winnen, het is een rit die me moet liggen. Het Baskische publiek motiveert me ook om vandaag er opnieuw het beste van te maken. Het belangrijkste blijft wel die bergtrui de verdedigen, want die wil ik mee naar huis nemen.”

Voor de start van de vijftiende etappe van de Vuelta a Espana toonden Remco Evenepoel en zijn ploeggenoten van Soudal Quick-Step de Marokkaanse vlag op het startpodium. Dit deed de formatie om zijn steun te betuigen aan de slachtoffers van de zware aardbeving in Marokko. De Belgische kampioen heeft een speciale band met Marokko, aangezien zijn vrouw Oumi van Marokkaanse afkomst is.