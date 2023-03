Evenepoel hoopt op ‘derde keer, goede keer’ in Catalonië: “De rit ligt me wel”

De renners in de Ronde van Catalonië krijgen vandaag weer een belangrijke bergetappe voorgeschoteld naar La Molina. Remco Evenepoel, die voorlopig tweede staat in het klassement, keek voor de start met Het Laatste Nieuws vooruit naar de derde rit. “Ik hoop dat de leus ‘derde keer, goeie keer’ klopt.”

Evenepoel deed in de eerste etappes volop mee voor de overwinning, maar kwam telkens net te kort. Vandaag volgt er normaal gesproken een nieuwe kans voor de wereldkampioen van Soudal Quick-Step. “De rit ligt me, met veel klimwerk voor de slothelling. Het is opnieuw met een bocht op 150 meter van het einde, dus het zal belangrijk zijn om goed te timen als ik kan meedoen voor de ritzege.”

De Belg sluit echter ook niet uit dat een vlucht een vrijgeleide zal krijgen richting de finish. “Als de vluchters te ver weg rijden, dan zullen we er niet voor koersen. Het hangt dus een beetje af van wat Jumbo-Visma zal doen. Of ik persoonlijk initiatief van Primož Roglič en Giulio Ciccone verwacht? Nee.”

“Als er een mogelijkheid is, zullen we de koers in handen nemen”

Evenepoel had ook nog wat te vertellen voor de camera van Eurosport. “Het is de zwaarste rit van de week, als je kijkt naar het aantal hoogtemeters. Dit is de eerste dag dat we onze klimtrein kunnen testen. Als er een mogelijkheid is, zullen we de koers in handen nemen.”