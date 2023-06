Evenepoel en Van Aert voor ‘vreemde etappe’ in Zwitserland: “We willen Gino eren”

Bij de start van de voorlaatste etappe van de Ronde van Zwitserland waren er alleen maar bedrukte gezichten te zien. De wielerwereld is in rouw na het tragische ongeval van Gino Mäder. Ook Wout van Aert en Remco Evenepoel waren emotioneel. “Het voelt gek om weer een rugnummer op te spelden”, aldus Van Aert.

Met Bahrain Victorious (de ploeg van Mäder), Intermarché-Circus-Wanty en Tudor Pro Cycling besloten drie ploegen niet meer op te stappen, maar Evenepoel en Van Aert deden dat wel. “Al is het natuurlijk moeilijk”, vertelde een aangeslagen Van Aert voor de start aan Cycling Pro Net. “Het was een rare dag gisteren, met een hoop emoties. Alles is zo snel voorbij gegaan en pas ’s avonds en ’s nachts besef je wat er allemaal is gebeurd.”

“Het voelt gek om hier weer een rugnummer op te spelden, maar er is nooit een goed moment om weer met het normale leven door te gaan. Het wordt zwaar om weer te beginnen. We hebben een korte meeting gehad, waarin het aan iedereen persoonlijk was om te beslissen of ze door wilden gaan of niet. We moeten ons gevoel volgen. Pas tijdens de etappe zullen we weten hoe het peloton zich voelt en of we een echte koers krijgen of niet. Er zijn geen foute beslissingen vandaag.”

Evenepoel: “Tijd nodig om dit te verwerken”

Evenepoel kwam ook nog voor de camera van Cycling Pro Net. “Ik ben klaar om te fietsen, maar of ik klaar ben om te koersen… Dat is een andere vraag. Er is veel contact tussen de renners en de teams. Iedereen wil deze wedstrijd zo veilig mogelijk eindigen. We willen Gino eren, de persoon die hij was. Het is de wens van de familie om door te gaan. Daarom zitten we vandaag weer op de fiets.”

Lees ook: In memoriam: Gino Mäder, de talentvolle klimmer die op weg was naar de wereldtop

De wereldkampioen verwacht een ‘vreemde’ etappe. “Als je eraan denkt, ben je verdrietig en denk je aan wat er had kunnen gebeuren om dit te voorkomen. De volgende dag komt de zon echter weer op en moet je jezelf focussen op wat er nu gaat komen. We hebben de tijd nodig om dit te laten bezinken en om dit te verwerken. Vandaag zal vreemd aanvoelen. Alleen in de tijdrit op zondag zullen we nog echt koersen.”

Voor de start van de voorlaatste etappe was er nog een minuut stilte ter nagedachtenis aan Gino Mäder. Maar liefst 37 renners besloten vandaag niet meer op te stappen. Zo knepen onder meer Stefan Küng, Marc Hirschi, Arnaud Démare en Quinn Simmons in de remmen.