woensdag 13 september 2023 om 14:09

Evenepoel denkt allereerst aan bergtrui: “Eerst en vooral zoveel mogelijk punten pakken”

Remco Evenepoel besloot zich dinsdag in de finale van de zestiende etappe van de Vuelta a España te sparen voor de rit van vandaag naar de Alto de l’Angliru. Droomt de Belg van Soudal Quick-Step al van de zege op de loodzware slotklim?

Evenepoel had het voor de start vooral over zijn bergtrui. “Eerst en vooral wil ik zoveel mogelijk punten pakken op de eerste twee beklimmingen”, legt hij uit aan VTM. “Daarna zien we wel wat de situatie in het peloton is. Als we merken dat er hard gereden wordt, moeten we onze tactiek misschien aanpassen en wachten op de groep der favorieten, om zo nog proberen mee te doen voor ritwinst.”

“Lukt dat niet, is het gokken op morgen. Als ik vandaag mee kan zijn en morgen nog eens, zou het in orde moeten zijn”, doelt Evenepoel op het bergklassement. “De benen voelen nog ‘ça va’ aan. Ik heb me de voorbije twee dagen kunnen sparen, dus het zou moeten goed komen. Al weet je in een grote ronde natuurlijk nooit.”

Belangrijke dag voor de bergtrui

Er zijn vandaag maximaal 35 punten te verdienen op weg naar de Alto de l’Angliru: tien op de Alto de la Colladiella, tien op de Alto del Cordal en vervolgens nog vijftien op de slotklim zelf. In het bergklassement heeft Evenepoel momenteel een voorsprong van exact dertig punten (71 tegenover 41) op Jonas Vingegaard.