Jury E3 Saxo Classic overwoog Van Aert te diskwalificeren na aanbrengen kettingolie

Even was de uitslag van de E3 Saxo Classic onduidelijk; er werd gesproken over een mogelijke diskwalificatie voor Wout van Aert. De reden? Vanuit de ploegleiderswagen was er al rijdend kettingolie aangebracht op de fiets van Van Aert.

Op iets meer dan 20 kilometer van de streep reed Van Aert kort naast de ploegleiderswagen van Jumbo-Visma, waarna de mechanieker van dienst kettingolie aanbracht, wat volgens de reglementen van de UCI niet toegestaan is.

In de specifieke regelgeving over wegwedstrijden van de UCI valt onder artikel 2.3.030 het volgende te lezen: “Ongeacht de positie van de rijder in de wedstrijd, mag hij zulke assistentie (technische ondersteuning van de ploeg, red.) en mechanische checks (remmen bijvoorbeeld) enkel ontvangen aan de achterkant van zijn groep en in stilstand. Het oliën van kettingen van een bewegend voertuig is verboden.”

It’s clear now that if Wout wins the sprint it’s due to the magical lube chain. 🤪 #E3SaxoClassic pic.twitter.com/hXE72O8ZzT — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 24, 2023

In het artikel wordt niet gespecificeerd welke straf van toepassing is bij overtreding, maar er werd dus gesproken over een diskwalificatie. Dat zou mogelijk op grond van lid 4.6 van artikel 2.12.007 zijn, waarin staat dat een renner die vasthoudt aan een voertuig of een mechanische interventie krijgt van een bewegend voertuig gestraft kan worden met een diskwalificatie.

In gesprek met Sporza gaf Van Aert aan dat hij de ploegleiderswagen riep omdat er sprake was van een probleem met zijn versnellingsapparaat. “Ik had een schakelprobleem. Die viel niet mooi naar rechts. Blijkbaar hebben ze er dan met olie op gezeten. Ik riep de auto omdat ik misschien een tikje had gehad. Dat was de reden dat ik de auto riep.”

Uiteindelijk besloot de jury niet over te gaan tot de uitsluiting, al bestaat de mogelijkheid dat later alsnog een straf volgt.