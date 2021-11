Euskaltel Euskadi in zee met juniorenploeg Stefano Garzelli

Euskaltel Euskadi heeft volgend jaar een eigen juniorenploeg rondrijden. De Baskische ploegploeg, onderdeel van Fundación Euskadi, slaat de handen ineen met het Stefano Garzelli Team, dat in Spanje uitkomt op het U19-niveau.

“Het is erg belangrijk voor ons dat een professionele ploeg ons vertrouwt, om deze jongens te laten groeien als renners en als mens”, laat het Stefano Garzelli Team weten op sociale media. “Dit zal een zeer belangrijke stap zijn voor de renners en voor de sportieve ontwikkeling van het team.”

De inmiddels 48-jarige Stefano Garzelli stopte in 2013 met wielrennen. Op zijn palmares staan onder meer de Giro d’Italia 2010, zeven ritzeges in zijn thuisronde, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Zwitserland. Zijn eigen Stefano Garzelli Team was in eerste instantie een fietsschool voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar, en daar komt volgend jaar dus ook een juniorenploeg bij.