Eusebio Unzué over terughalen verloren zoon Nairo Quintana: “Hij zat in een oneerlijke situatie”

Nairo Quintana zal in 2024 weer uitkomen voor zijn oude ploeg Movistar. Ploegbaas Eusebio Unzué legt in gesprek met Mundo Deportivo uit waarom hij de Colombiaan een nieuwe kans geeft. “Hij zat in een oneerlijke situatie, het wielrennen was niet eerlijk tegenover hem”, aldus de manager van het Spaanse WorldTeam.

“Hij heeft fouten gemaakt, dat staat buiten kijf, maar hij heeft een jaar niet kunnen koersen”, aldus Unzué, die Quintana een contract aanbood voor 2024. De klimmer zat al sinds oktober 2022 zonder ploeg, nadat hij ondanks een doorlopend contract wegging bij Arkéa-Samsic. Hij werd kort daarvoor uit de uitslag geschrapt van de Tour de France, na een positieve test op Tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI.

“Het is waar dat we op het laatste moment begrepen dat we niet achterover konden leunen en niet niets konden doen na alles wat Nairo voor het wielrennen en onze ploeg betekend heeft. De menselijke kant speelde een belangrijke rol. Ook zijn we er nog steeds van overtuigd dat hij iemand is die met zijn ervaring veel kan toevoegen aan het team. Hij zal er zeker staan op belangrijke dagen, ook al liggen zijn beste dagen achter hem… En van die dagen hebben we veel plezier gehad.”

Enric Mas

Unzué ziet de komst van Quintana ook een voordeel voor Enric Mas, die andere grote grote naam bij Movistar. “Ik denk dat hij Enric Mas kan helpen als ze samen koersen, vooral door de verantwoordelijk van het kopmanschap te delen. Ik denk dat de komst van Nairo goed zal zijn voor Enric omdat het hem zal verlossen van een aantal van zijn problemen, zoals de druk waaronder hij dit jaar heeft gestaan.”