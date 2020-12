Eurosport zendt bekendmaking verkiezing Wielrenner van het jaar live uit

De bekendmaking van de wielrenners van het jaar-verkiezing zal live te zien zijn op televisie. Eurosport zendt op donderdag 17 december een talkshow uit waarin zal worden terugblikt op het bijzondere wielerjaar en zullen de prijzen over de drie categorieën worden verdeeld.

Door de coronacrisis was de organiserende Club 48 genoodzaakt een alternatief te zoeken voor het traditionele wielergala met publiek. “We zijn op de eerste plaats blij dat het Wielergala doorgaat. We hebben in het afgelopen jaar geweldige wedstrijden gezien, in alle disciplines”, zegt Rene Koppert, voorzitter van de Club 48.

“Het was bij ons daarom geen vraag óf we een gala zouden houden, maar vooral hoe wat dat veilig zouden kunnen doen.”

De leden van Club 48 (oud-profwielrenners), huidige profs (via de VVBW) en het publiek (via WielerFlits) bepalen wie de Gerrit Schulte Trofee (beste wielrenner), de Keetie van Oosten-Hage Trofee (beste wielrenster) en de Gerrie Knetemann Trofee (Renner voor de Toekomst) in ontvangst mogen nemen.

De uitzending van het Wielergala 2020 is op donderdag 17 december vanaf 18:30u te zien op Eurosport. Presentatie is in handen van Sander Kleikers. Bij de talkshow is publiek niet welkom.