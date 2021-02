Eurosport verlengt contract voor uitzendrechten Giro en andere RCS-koersen

Eurosport zal ook de komende jaren de Giro d’Italia en andere RCS-koersen exclusief in de huiskamers brengen. Moederbedrijf Discovery heeft de exclusieve uitzendrechten namelijk verworven tot en met 2025.

Door deze langetermijnovereenkomst met organisator RCS Sport behoudt Discovery het recht om elke etappe van de Giro d’Italia live uit te zenden op Eurosport en ononderbroken via de online platformen. Naast de Giro vallen een reeks belangrijke rittenkoersen en klassiekers onder de overeenkomst.

Het gaat onder meer over de Strade Bianche voor mannen en vrouwen, Tirreno-Adriatico, Milaan-Turijn, de Gran Piemonte en de Giro di Sicilia. Daarbij worden Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije voor het eerst volledig zelf geproduceerd door de sportzender.

UAE Tour

Het eerste evenement van deze overeenkomst is de UAE Tour. Deze rittenkoers door de Verenigde Arabische Emiraten is van 21 tot en met 27 februari exclusief te zien bij Eurosport. Daarna volgen dus nog negen Italiaanse wielerevenementen van maart tot het einde van het seizoen in oktober.

“Discovery heeft een rijke geschiedenis in het uitzenden van wielerevenementen voor mannen en vrouwen via Eurosport. We zijn voortdurend bezig met innoveren om de beste kijkervaring te bieden aan wielerfans. We zijn verheugd dat we onze portefeuille hebben geconsolideerd. Zo kunnen we de evenementen nog jarenlang op onze kanalen aanbieden”, zo klinkt het in een persbericht.

Alle evenementen binnen de meerjarige deal UAE Tour (21-27 februari)

Strade Bianche voor vrouwen (6 maart)

Strade Bianche voor mannen (6 maart)

Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Milaan-San Remo (20 maart)

Giro di Sicilia (31 maart-3 april)

Giro d’Italia (8-30 mei)

Milaan-Turijn (6 oktober)

Gran Piemonte (7 oktober)

Ronde van Lombardije (9 oktober)