Europees kampioen Sonny Colbrelli verlaat Parijs-Nice

Sonny Colbrelli verschijnt niet meer aan de start voor de tweede etappe van Parijs-Nice. Vanwege bronchitis keert de Europees kampioen van Bahrain Victorious terug naar huis. Ook Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) verlaat de ronde.

Voor Colbrelli was Parijs-Nice zijn derde koers van het seizoen. Hij begon het jaar met een tweede plaats in Omloop Het Nieuwsblad. Daarna ging hij ook in Kuurne-Brussel-Kuurne van start. In de eerste etappe van de Koers naar de Zon moest de Italiaan al snel lossen en kwam hij op meer dan zes minuten achterstand over de streep.

Vandaag maakte zijn ploeg Bahrain Victorious bekend dat Colbrelli last heeft van bronchitis en de rest van de ronde aan zich voorbij moet laten gaan. “In het belang van zijn gezondheid en ter voorbereiding op de volgende stappen van dit seizoen is, in overleg met de medische staf van de ploeg, besloten om thuis de nodige rust en zorg te nemen.”

Behalve Colbrelli is ook Rudy Barbier er niet meer bij. De Franse sprinter van Israel-Premier Tech is ziek en staat in de tweede etappe eveneens niet meer aan het vertrek.

🏥 MEDICAL UPDATE @sonnycolbrelli suffers from bronchitis and won't start in stage 2 @ParisNice #ParisNice

🇫🇷 #ParisNice stage 2 sees the peloton tackle 159.5km of flat terrain from Auffargis to Orléans. After stage 1, the sprinters will be hungrier than ever when racing gets underway at 12:15 CET.

Unfortunately, @rudybarbier75 won’t be starting today due to illness. pic.twitter.com/DkgQOTXDZO

— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) March 7, 2022