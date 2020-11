Europees kampioen Nizzolo koerst ook in 2021 voor Qhubeka ASSOS

Giacomo Nizzolo heeft zijn contract bij Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling, verlengd. De Europees kampioen uit Italië zette dit weekend zijn handtekening onder een contrachtverlenging voor één seizoen.

Nizzolo kon op de nodige interesse rekenen, zeker omdat de toekomst van de Zuid-Afrikaanse ploeg lang onzeker was. Afgelopen week werd duidelijk dat de WorldTour-formatie voorlopig als Qhubeka ASSOS doorgaat in 2021. Met Nizzolo houdt de ploeg een kopman binnenboord.

“Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk weer te koersen als Europees kampioen”, reageert de sprinter. “Het is een nieuw hoofdstuk. Ik voel dat de ploeg voor de volle honderd procent in mij gelooft en ze hebben een project opgestart dat inspireert en mij extra motivatie geeft. De ploeg om mij heen ziet mij als kopman, en dat ik iets wat ik nodig heb om te presteren.”

Blessure

Afgelopen seizoen won Nizzolo naast het Europees kampioenschap ook het Italiaanse kampioenschap op de weg, een rit in de Tour Down Under en een etappe in Parijs-Nice. Een blessure aan zijn been zorgde ervoor dat hij de Tour de France na acht dagen moest verlaten. Hij kwam daarna niet meer in actie.

“Ik voelde een spierscheurtje in mijn onderbeen en die blessure verbeterde niet. Daarom besloten we om uit de Tour te stappen. Dat was de juiste beslissing, want het bleek ook het einde van mijn seizoen”, aldus de 31-jarige Nizzolo, die al uitkijkt naar 2021.

“We werken toe naar de sprintklassiekers, te beginnen met Milaan-San Remo. Daarna kijken we naar de Giro en de Tour. Het wordt mooi om de Europese trui te dragen in de Giro, en dan ben ik ook nog Italiaans kampioen.”