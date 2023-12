zondag 17 december 2023 om 10:23

Europees Kampioen Aubin Sparfel boekt eerste Wereldbekerzege bij de junioren

Hoewel vanmiddag pas de elite-categorie van zowel de mannen als de vrouwen aan de beurt is, komen deze ochtend ook de junioren in actie. Bij de mannen wist de Fransman Aubin Sparfel de winst naar zich toe te trekken. Het is voor de 17-jarige Fransman zijn eerste zege dit Wereldbekerseizoen.

De Fransen hadden in de beginfase duidelijk snode plannen en trokken er gezamenlijk vandoor. Aubin Sparfel, Paul Seixas, Maxime Vezie en Jules Simon sloegen een klein gaatje, maar leider in de Wereldbekerstand Stefano Viezzi, de Nederlander Keije Solen en de Tsjech Krystof Bazant waren nooit ver weg.

In de slotfase bleken Viezzi, Solen en de Fransen de sterksten te zijn vandaag. Pas in de slotfase wist Sparfel een klein verschil te maken, waardoor hij met slechts enkele tellen voorsprong over de streep kwam. Krystof Bazant wist in de sprint Paul Seixas af te troeven in de strijd voor de tweede plek.

De top-5 werd compleet gemaakt door Stefano Viezzi en Maxime Vezie. Door zijn vierde plek weet de Italiaan zijn leiderspositie te behouden. Keije Solen doet ook goede zaken met een zesde plek. Hij blijft zo in de strijd voor de top-3 in het Wereldbekerklassement.

Top-5 WB Namen junioren mannen

1 Aubin Sparfel in 40m01s

2 Krustof Bazant + 4s

3 Paul Seixas + 4s

4 Stefano Viezzi + 6s

5 Maxime Vezie + 6s