Jeugdtour Assen gaat ook dit jaar niet door

De European Junior Cycling Tour, beter bekend als Jeugdtour Assen, zal ook dit jaar niet plaatsvinden vanwege de coronapandemie. Volgens de organisatie is het momenteel niet mogelijk om het evenement, met duizenden deelnemers uit heel wat landen, te laten plaatsvinden.

“Helaas hebben we voor het tweede jaar op rij moeten besluiten om de European Junior Cycling Tour af te gelasten. De routekaart zoals die nu door de Nederlandse regering is gepresenteerd biedt ons te weinig zekerheid dat we in augustus zonder beperkingen samen kunnen genieten van onze sport”, zo klinkt het in een persbericht.

Het evenement zou plaatsvinden van 2 tot en met 7 augustus. De betrokken gemeenten kunnen op dit moment echter onvoldoende duidelijkheid geven of de organisatie in aanmerking komt voor bepaalde vergunningen. Het verkrijgen van vergunningen is één van de voorwaarden om de Jeugdtour te kunnen organiseren.

Reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen

Daarnaast staan deelnemers uit landen buiten het Europese vasteland (Groot-Brittannië, Australië, Canada en Zuid-Afrika) waarschijnlijk reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen te wachten waardoor minstens 35% van de deelnemers mogelijk niet zouden kunnen komen.

“De verschillende onzekerheden bij elkaar zorgen ervoor dat we niet kunnen beginnen met de financiële investeringen die nodig zijn om een evenement van deze omvang te organiseren. Daarom kunnen we ook niet langer wachten met het nemen van deze moeilijke beslissing. Het financiële risico bij een late annulering zou te groot zijn.” De organisatie mikt op een terugkeer in 2022.