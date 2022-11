Etienne van Empel verruilt China Glory voor Team Corratec

Etienne van Empel rijdt in 2023 voor Team Corratec. De Italiaanse ploeg, die voor volgend jaar een ProTeam-licentie heeft aangevraagd, maakte de komst van de Nederlander en drie andere renners bekend op haar site. Van Empel kwam het afgelopen seizoen uit voor China Glory.

Voor Van Empel betekent de overeenkomst met Team Corratec een terugkeer in Italiaanse dienst. Voordat hij begin 2022 begon aan zijn Chinese avontuur, reed hij namelijk drie seizoenen voor Vini Zabù en voorganger Neri Sottoli-Selle Italia-KTM. In 2020 betwistte hij de Giro d’Italia. “Ik ben blij om terug te keren naar Italië, een land waar ik van hou en waar ik me meteen thuis voelde”, zegt de 28-jarige Van Empel in een reactie.

“Ik ben blij om weer te kunnen werken met een geweldige ploegleider als Francesco Frassi (een voormalig ploegleider bij Vini Zabù, red.) en om voor een team te rijden dat een goed programma heeft met belangrijke en prestigieuze wedstrijden, zowel in Europa als daarbuiten.”

Samudio, Tivani en Quarterman

Naast Van Empel, sluiten ook de Panamees Carlos Samudio, de Argentijn Nicolas Tivani en de Brit Charlie Quarterman zich aan bij Team Corratec. Samudio (25) komt over van het Servische conti-team Ferei – CCN Metalac, de 27-jarige Tivani reed in eigen land ook op dat niveau, bij Agrupación Virgen de Fatima-San Juan Biker Motos. In dienst van dat team won hij in 2022 de Vuelta del Porvenir San Luis (2.2) en de Vuelta a Formosa Internacional (2.2).

Quarterman (24) heeft al WorldTour-ervaring. Hij reed tweeënhalf jaar voor Trek-Segafredo. Nadat hij op 1 augustus 2019 stagiair werd, stond hij ook in 2020 en 2021 onder contract bij de Amerikaanse formatie. Het afgelopen seizoen werd hij als clubrenner zevende in de Tour de Normandie (2.2) en vijfde op het nationaal kampioenschap tijdrijden van Groot-Brittannië.