Weer tegenslag Etienne van Empel in kwakkeljaar: “Conditie niet genoeg voor deelname Giro”

Etienne van Empel was maandag de eerste uitvaller in de Tour of the Alps. Na ruim 80 kilometer kwam het bericht binnen dat de Nederlander van het ProTeam van Corratec uit koers was gestapt. Vooraf vertelde hij al aan WielerFlits dat hij niet goed in zijn vel zit. “Het zou wel wat beter kunnen”, verzuchtte hij.

“Na de Wielerweek van Coppi en Bartali ben ik flink ziek geweest en afgelopen week in de Ronde van Sicilië ben ik hard onderuit gegaan, dus het zit nog niet echt mee”, vertelt Van Empel. Dat belooft dan ook weinig goeds voor hem richting de Giro d’Italia, waarvoor Corratec een wildcard heeft ontvangen. “Dat klopt, ik had gehoopt wat verder te staan.”

“Wie weet als ik de Tour of the Alps goed doorkom dat er nog een kansje is, maar het zal lastig worden voor mij”, vertelde hij, niet wetend dat hij een paar uur later al een DNF achter zijn naam kreeg.

Wel in voorselectie

“De selectie voor de Giro is nog niet rond. In eerste instantie zat ik wel in de voorselectie, zeker met oog op de vroege ontsnappingen, die ook voor de sponsor belangrijk zijn, en omdat ik een van de renners ben met meer ervaring. Maar op dit moment is de conditie gewoon niet goed genoeg om naar een grote ronde te gaan”, stelt Van Empel vast.

In 2020 reed hij de Giro al eens, maar door deze mindere periode zit een tweede deelname er hoogstwaarschijnlijk niet in. “Het is frustrerend, want de Giro is een groot doel voor mij. Maar het is niet anders. Ik kan er nu weinig aan veranderen. Ik moet eerst zorgen dat de conditie op orde komt, dan kan ik een paar nieuwe doelen uitzoeken.”

“Het bevalt verder wel goed bij Corratec”, zegt Van Empel nog. “Ik reed al drie jaar voor een Italiaanse ploeg en heb mijn oude ploegleider bij Vini Zabù teruggevonden. Dat voelt wel vertrouwd en ik heb het goed naar mijn zin.”