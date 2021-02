Etienne van Empel beste Nederlander in eindklassement Beneliga

De Nederlanders in de Beneliga hebben het in de afgelopen maanden afgelegd tegen de Belgen. Etienne van Empel was pas op plek vijf de beste Nederlander. De coureur van Vini Zabù moest Lennert Teugels, Yoni De Bock, Stefan van Aelst en Mathieu Decock voor zich dulden.

Teugels (Tarteletto-Isorex) verzekerde zichzelf in de voorlaatste etappe al van de eindzege in de Beneliga, dat dit jaar voor het eerst werd georganiseerd door eRacingTV in samenwerking met de KNWU, Belgian Cycling, Wahoo, Zwift en Cyclinglab. De Belg toonde zich dominant in de tien etappes op het virtuele platform Zwift. Teugels won drie van de tien etappes en schreef ook het bergklassement op zijn naam.

Nederlandse successen waren er wel in de nevenklassementen. Jelte Krijnsen won het jongerenklassement, terwijl Maico Voets de beste was in het sprintklassement. Jochem Kerckhaert, finalist in de Zwift Academy, was de enige Nederlandse ritwinnaar. De renner van WPGA mocht in de vierde rit het zegegebaar maken.

Met A BLOC, BEAT en SEG Racing Academy stonden er drie Nederlandse continentalteams aan de start in de Beneliga, maar zij speelden geen rol van betekenis. Rick Ottema (Dutch Racing) en Rick van Breda (A BLOC) lieten zich regelmatig van voren zien.

De eerste editie van de Beneliga kon gemiddeld rekenen op 8.000 kijkers per etappe. In de komende maanden ontvouwt eRacingTV de plannen voor aankomende evenementen. Nu steeds meer wedstrijden op de weg worden afgelast, wil de organisatie verder gaan met het organiseren van virtuele wedstrijden voor het Nederlandse en Belgische wielerpeloton.

/ Beneliga 2020-2021

Eindklassement

1. Lennert Teugels

2. Yoni De Bock

3. Stefan van Aelst

Eindklassement U23: Jelte Krijnsen

Bergklassement: Lennert Teugels

Sprintklassement: Maico Voets

Stefan van Aelst wint slotetappe op virtuele Champs-Élysées

Donderdag werd de Beneliga afgesloten met een etappe op de virtuele Champs-Élysées. In de slotronde probeerde nog een aantal renners weg te rijden, maar zij konden een massasprint niet voorkomen. In de laatste rechte lijn trok Stefan van Aelst aan het langste eind. Tweede werd Yoni De Bock, derde Maico Voets.

/ Beneliga 2020-2021

Uitslag tiende etappe

1. Stefan van Aelst

2. Yoni De Bock

3. Maico Voets