Ethan Vernon sprint naar zijn eerste profzege in Catalonië

Ethan Vernon heeft de vijfde etappe van de Volta a Catalunya achter zijn naam gezet. In Vilanova i la Geltrú was de Britse renner van Quick-Step Alpha Vinyl het snelst in de massasprint. De Duitser Phil Bauhaus kwam als tweede over de streep, Dorian Godon werd derde. João Almeida pakte in de finale een bonificatieseconde en ging daarmee aan de leiding van het algemeen klassement.

In de vijfde etappe verlieten de renners de Pyreneeën om koers te zetten richting de Catalaanse kust en de Middellandse Zee. Met 206,3 kilometer was het de langste rit van deze ronde. Rond kwart over twaalf werd in La Pobla de Segur het startsein gegeven. Al vroeg brak de strijd om de vlucht van de dag los. De aanvallers kregen het echter niet cadeau en het duurde dan ook enige tijd voordat een groep renners mocht wegrijden. Uiteindelijk kregen Urko Berrade (Kern Pharma), Joel Nicolau (Caja Rural) en Gotzon Martín (Euskaltel) dan toch de vrijheid.

Vluchters rijden vijf minuten weg

De drie vluchters, van wie Berrade het best geklasseerd was op zeven minuten van leider Nairo Quintana, pakten maximaal vijf minuten voorsprong op het peloton, waar eerst BikeExchange-Jayco en later ook Bahrain Victorious en Quick-Step Alpha Vinyl controleerden. Deze ploegen hadden duidelijk hun zinnen gezet op een sprint. Hoe de etappe ook zou aflopen, Juan Sebastián Molano was er niet meer bij. De snelle man van UAE Emirates kneep al in de eerste helft van de koers de remmen dicht en gaf op.

Nicolau kwam als eerste boven op de Coll de Comiols, na 37 kilometer de enige klim van de dag; de bergtrui van Mikel Bizkarra kwam vandaag niet in gevaar. In de tweede helft van de wedstrijd ging het peloton versnellen, waardoor de voorsprong van de vluchters begon terug te lopen. Ook Uno-X ging zich bemoeien met de achtervolging, waardoor op tachtig kilometer van de streep het verschil met de kopgroep nog slechts een halve minuut bedroeg. Het peloton wilde de vluchters echter niet te vroeg inlopen, dus liepen de verschillen vervolgens weer op.

Het peloton nam fors gas terug, waardoor Berrade, Nicolau en Martín weer twee minuten konden uitlopen. De vluchters waren echter volledig onder controle en op twintig kilometer van de streep werden ze bijgehaald. Op dat moment lag echter nog wel een tussensprint op de route, op zestien kilometer. Daar streek Tobias Halland Johannessen drie seconden op, Rui Costa twee en João Almeida één. Daarmee stak Almeida leider Quintana voorbij in het algemeen klassement; beide renners stonden namelijk in dezelfde tijd bovenaan.

Onstuimige finale

Na de tussensprint probeerden verschillende renners weg te rijden, onder wie Hugh Carthy. In een mum van tijd kwam alles echter weer samen. Op het klimmetje op zes kilometer van de finish was het Jan Bakelants die het probeerde. Daarna roerden ook de betere klimmers Richard Carapaz en Guillaume Martin zich. Bahrain Victorious wilde echter alles bij elkaar houden en het tempo lag erg hoog. Namens Jumbo-Visma kwam tempobeul Rohan Dennis naar voren om te controleren in het sluitstuk van deze etappe.

In de slotkilometer nam BikeExchange-Jayco het initiatief voor Kaden Groves, maar de aanloop naar de sprint was hectisch. Daarbij kwam Ilan Van Wilder ten val. De klassementsrenner van Quick-Step Alpha Vinyl kon echter opnieuw op zijn fiets kruipen en omdat de valpartij binnen de laatste drie kilometer was, kreeg hij dezelfde tijd aangerekend als de winnaar. Arkéa Samsic trok de sprint aan voor Hugo Hofstetter, maar de Fransman kwam er niet aan te pas. Het was Ethan Vernan die over het beste eindschot beschikte, voor Phil Bauhaus en Dorian Godon.