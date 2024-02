zaterdag 17 februari 2024 om 16:30

Ethan Vernon sprint in Tour des Alpes-Maritimes naar eerste zege voor Israel-Premier Tech

Ethan Vernon heeft de eerste etappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var op zijn naam geschreven. De Brit van Israel-Premier Tech was de snelste in een massasprint. Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL) werd tweede, Vincenzo Albanese (Arkéa-B&B Hotels) derde.

Rit één van de Tour des Alpes-Maritimes ging van Levens naar Antibes over een afstand van 165 kilometer. Het was geen meter vlak, maar omdat er ook niet écht geklommen hoeft te worden, leek een sprint het meest waarschijnlijke scenario.

Het duurde een tijdje, maar na ongeveer zestig kilometer kregen we dan toch een ‘vroege’ vlucht. Deze bestond uit slechts twee renners: Andrea Mifsud (Nice Métropole Côte d’Azur) en Morné Van Niekerk (St Michel – Mavic – Auber93). Laatstgenoemde zagen we vrijdag ook al in de aanval in de Classic Var en wellicht voelde de Zuid-Afrikaan dat nog wat in de benen. Met nog zeventien kilometer te gaan moest hij zijn medevluchter Mifsud namelijk laten gaan.

Mifsud haalt het net niet

Die laatste hield nog bijzonder lang stand tegen het peloton, dat in de laatste twintig kilometer geenszins stilstond. Er waren demarrages van onder meer Kévin Vauquelin en Guillaume Martin, er vielen gaten in het peloton en verschillende sprintersploegen gaven flink gas. Vooral Israel-Premier Tech was bedrijvig. Vooral dankzij de troepen van dit ProTeam werd Mifsud uiteindelijk ingerekend. Hij had het volgehouden tot op anderhalve kilometer van de streep.

Het werk van Israel-Premier Tech bleek niet voor niets. Hun sprinter, nieuwkomer Ethan Vernon, toonde zich in de sprint de snelste. De Brit, die overkwam van Soudal Quick-Step, klopte Sean Flynn en Albanese.