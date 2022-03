Ethan Vernon na eerste profzege: “Ik had de slag gemist en dacht dat het over was”

Ethan Vernon was vanzelfsprekend erg blij nadat hij in de Volta a Catalunya zijn eerste profzege had behaald. Hoewel hij op zestien kilometer van de meet achterop raakte en even dacht dat zijn kansen voorbij waren, kon hij met de hulp van zijn ploegmaats van Quick-Step Alpha Vinyl van voren terugkeren en het vervolgens zelf afmaken in de sprint.

“Dit voelt briljant”, vertelde Vernon na afloop van de etappe in het flashinterview. “In de tweede etappe zaten we er al niet ver vanaf, ik wist wat ik moest doen om het beter te doen. Het pakte vandaag allemaal perfect uit.”

De aanloop van de sprint verliep vrij chaotisch. Vlak nadat de drie vluchters op twintig kilometer van de streep waren bijgehaald, lag nog een tussensprint op de route. Omdat het tempo enorm de hoogte in ging, brak het peloton.

Slag gemist

Vernon had daar de slag gemist en moest achtervolgen. “Op dat moment dacht ik eigenlijk dat het over was, want ik zag dat de kop van de koers mijlen voor ons uit reed. De lads deden het echter geweldig. Ze brachten me terug en positioneerden me perfect voor de laatste kilometers.”

De 21-jarige renner was zijn ploegmaats van Quick-Step Alpha Vinyl dan ook zeer dankbaar. “Dries (Devenyns, red.) reed de hele dag voor me en de jongens hebben me op het eind echt geholpen door me terug te brengen. Zonder hen had ik hier nu niet gezeten.”

Vernon is bezig aan zijn eerste profseizoen. Afgelopen jaar boekte de jonge Britse sprinter een etappezege in de Tour de l’Avenir. Verder combineerde hij tot nu toe het wegwielrennen met de baan. Zo maakte hij deel uit van de Britse baanploeg op de Olympische Spelen in Tokio.