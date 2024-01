zaterdag 13 januari 2024 om 21:27

Ethan Hayter wint Europese omniumtitel, Dorenbos knap vierde

Ethan Hayter is voor de tweede keer in zijn loopbaan Europees kampioen in het omnium geworden. Nadat hij in 2018 al eens de beste was, haalde de 25-jarige Brit die op de weg uitkomt voor INEOS Grenadiers, opnieuw de titel binnen. De zilveren medaille was voor de Deen Niklas Larsen, de Belg Fabio Van den Bossche pakte het brons. Nederlander Yanne Dorenbos haalde een knappe vierde plaats.

Op de vierde dag van het EK baanwielrennen stond ook het omnium voor mannen op het programma. Aanvankelijk zou Vincent Hoppezak hier namens Nederland in actie komen, maar de 24-jarige duurspecialist raakte in aanloop naar het EK geblesseerd en moest het evenement aan zich voorbij laten gaan. Zijn plek werd ingenomen door de 23-jarige Yanne Dorenbos, die in december al een van de hoofdrolspelers was tijdens het NK op de baan.

De concurrentie was echter niet mals, met onder andere de Franse titelverdediger Benjamin Thomas, de Belg Fabio Van den Bossche, de Portugees Rui Oliveira, de Brit Ethan Hayter, de Duitser Tim Torn Teutenberg, de Deen Niklas Larsen, de Italiaan Simone Consonni en de Spanjaard Albert Torres op de startlijst; bijna allemaal renners met ervaring in de WorldTour op de weg. We konden ons dus opmaken voor een mooie strijd.

Dorenbos toont zich

Verrassend genoeg liet Dorenbos zich meteen zien. De jonge Nederlander won meteen de scratchrace. Daarna handhaafde hij zijn koppositie in het klassement door in de temporace naar de tweede plaats te rijden. Hij raakte de leiding kwijt in de afvalkoers, die door Van den Bossche werd gewonnen. De 23-jarige Belg begon daarmee op polepositie aan de afsluitende puntenkoers over 100 ronden (25 km).

Van Benjamin Thomas hadden mannen als Van den Bossche, Dorenbos, Consonni en Hayter niets meer te duchten. Na zijn elfde plaats in de scratchrace, verscheen de titelverdediger uit Frankrijk niet meer aan de start voor de temporace.

Ook in de puntenkoers liet Dorenbos van zich horen. De Nederlander kwam al vroeg in de koers naar voren, maar leider Van den Bossche, Hayter (4e) en de Pool Alan Banaszek (7e) sprongen gelijk naar hem toe. Oliveira, Raphael Kokas en Alex Vogel slaagden er voorbij de helft van de wedstrijd in om een ronde te pakken, maar deze mannen waren niet meteen gevaarlijk voor de top van het klassement.

Toen Hayter versnelde, zag leider Van den Bossche wèl het gevaar en de Belg reed het gat naar de Brit snel dicht. Ook een nieuwe aanval van Oliveira, die ondertussen naar de vierde plaats was opgeklommen, werd ongedaan gemaakt. Het volgende gevaar kwam van Larsen. De Deen ging in zijn eentje rond, pakte twintig punten en nam de koppositie van Van den Bossche over in het klassement. De verschillen waren echter klein.

Hayter rukt op

Ook Oliveira rook zijn kans. De Portugees sprong naar een kopgroep van drie man toe, maar Hayter, derde in de stand, wilde het niet laten gebeuren. De Brit won vervolgens de twee-na-laatste sprint en schoof daarmee door naar de tweede positie achter Larsen. Voor Van den Bossche en Dorenbos stond een plaats op het podium plots op de tocht. Met nog zeventien ronden te gaan versnelde Dorenbos.

Hij kreeg de handen van het publiek op elkaar, maar Larsen en Hayter reden vlot naar het wiel van de Nederlander. Drie ronden later probeerde Dorenbos het nog eens, maar deze keer stuurde hij spoedig weer omhoog. In de voorlaatste sprint haalde Hayter het vóór Larsen, waardoor de Brit en de Deen allebei op 121 punten kwamen. Met Van den Bossche op 118 punten en Dorenbos op 111 punten kon het nog alle kanten op in de laatste sprint.

Dorenbos deed in de laatste ronden nog een ultieme poging om het podium te halen, maar kwam uiteindelijk drie punten tekort om de derde plaats van Van den Bossche af te pakken. Hayter en Larsen eindigden in gelijke punten, maar omdat de Brit in de laatste sprint vóór de Deen over de finish kwam, mocht hij de Europese titel op zijn naam schrijven. Voor Larsen restte de zilveren medaille.