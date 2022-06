Ethan Hayter: “Winst is mogelijk, maar veel zal afhangen van het koersverloop”

Ethan Hayter hoopt vandaag opnieuw mee te doen om de zege in het Critérium du Dauphiné. De Brit van INEOS Grenadiers werd al tweede en zevende in de Franse rittenkoers en krijgt in de derde etappe weer een mooie aankomst voorgeschoteld.

Op dag drie van het Critérium du Dauphiné staat er een aankomst bergop op het programma. Met 2.700 hoogtemeters tussen start- en finishlocatie belooft het een zware dag te worden.

De slotklim naar Chastreix-Sancy is net iets meer dan zes kilometer lang aan een gemiddelde van 5,6%, met uitschieters tot 8%. Een ideale aankomst voor Hayter, al blaast de 23-jarige Brit voor de camera van Cycling Pro Net niet al te hoog van de toren.

“Het is zeker mogelijk om hier te winnen, maar veel zal afhangen van het koersverloop, mijn gevoel op de fiets en of er opnieuw een vluchtgroep wegblijft. Ik denk niet dat ik mijn ploeggenoten vandaag op kop laat rijden”, aldus Hayter, die het in de finale waarschijnlijk weer zal moeten opnemen tegen Wout van Aert. Toch acht de polyvalente Brit zichzelf kansrijk. “Ik ben in dit soort sprints tien kilo lichter dan Van Aert. Ik hoop dat het een voordeel is.”