Ethan Hayter: “Tweede worden naast Van Aert en Alaphilippe is best goed”

Ethan Hayter baalde dat hij op de slotdag van de Tour of Britain de blauwe leiderstrui aan Wout van Aert kwijtraakte, maar was tegelijk tevreden over zijn optreden in de ronde in zijn thuisland.

“Ik ben natuurlijk een beetje teleurgesteld om de overwinning op de laatste dag kwijt te raken, maar ik kan heel blij zijn met deze week. Met het winnen van de ploegentijdrit en de etappe in Manchester, is tweede worden naast Van Aert en Alaphilippe best goed”, vertelde Hayter na afloop van de slotetappe naar Aberdeen.

Volgens de veelzijdige 22-jarige Brit van INEOS Grenadiers was het een goede editie van de Tour of Britain. Er waren een paar echt zware dagen. Van Aert won vier etappes, dus hij heeft het GC waarschijnlijk verdiend gewonnen. Deze koers en eigenlijk het hele seizoen zijn geweldig voor me geweest. Ik won al heel wat koersen en om hier tweede te worden is echt mooi.”

Het WK wielrennen in Vlaanderen is het volgende doel van Hayter. “Volgende week doe ik de tijdrit en de week erna de wegkoers. Ik kijk er echt naar uit – we hebben een goede ploeg voor de wegkoers, dus het kan weleens leuk worden denk ik”, zei de Britse baan- en wegrenner, die deze zomer olympisch zilver pakte op de koppelkoers, tot slot.