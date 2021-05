Ethan Hayter slaat dubbelslag in koninginnenrit Volta ao Algarve

De koninginnenrit van de Volta ao Algarve, met aankomst op Alto da Fóia, is gewonnen door Ethan Hayter. De beloftevolle Brit van INEOS Grenadiers versloeg in een sprint bergop João Rodrigues en Jonathan Lastra. De 22-jarige Hayter is ook de nieuwe leider.

Na de sprintetappe naar Portimão moesten de renners met klassementsambities in de Volta ao Algarve vandaag aan de bak. In rit twee trokken de coureurs naar de top van de Alto da Fóia. Deze 7,5 kilometer lange beklimming (aan 5,8%) is inmiddels uitgegroeid tot een bekende scherprechter in de Portugese rittenkoers. Opvallend: in de afgelopen drie jaar won de eindwinnaar altijd op deze beklimming.

Vroege vlucht haalt het niet

Damien Touzé, Kenny Molly, Clément Carisey, Xabier Azparren, Fábio Costa, Joseph Laverick, Marvin Scheulen en Samuel Caldeira vormden al snel de vlucht van de dag en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van iets meer dan zeven minuten. Het zag er lange tijd goed uit voor de acht vluchters, maar op een gegeven moment besloot het peloton wat van de voorsprong af te knabbelen.

Op goed dertig kilometer van de streep begonnen de renners aan de heuvelachtige slotfase van de etappe en was het verschil inmiddels teruggelopen tot iets meer dan twee minuten. Op de flanken van de Alferce spatte de kopgroep uiteen en al voor de voet van de Pomba werden de laatste vluchters ingerekend. Vlak daarvoor werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van een van de topfavorieten voor de zege.

Favoriet Costa komt ten val

De ervaren Rui Costa, de kopman van UAE Emirates, kwam in de afzink van de Alferce op hoge snelheid ten val en daarmee spatte zijn droom uiteen. Zonder de wereldkampioen van Firenze, die nog nooit de Volta ao Algarve wist te winnen, begon een uitgedunde favorietengroep aan de steile stroken van de Pomba. Op deze klim van tweede categorie zagen we een indrukwekkende Kasper Asgreen het tempo bepalen.

De winnaar van de voorbije Ronde van Vlaanderen ontwikkelde een strak tempo en wist zo erkende klimmers als Andrés Ardila (in 2019 nog winnaar van de Giro d’Italia voor beloften) en Lennard Kämna, vooraf toch een van de topfavorieten voor de eindzege, in de problemen te brengen. Ondanks het beulswerk van Asgreen, reden we toch met een vrij omvangrijke groep naar de voet van de allesbeslissende Alto da Foia.

Actie op de slotklim

In de vlakke kilometers naar de slotklim zagen we thuisformatie W52-FC Porto naar voren schieten. De veelbesproken ploeg van onder meer João Rodrigues, Joni Brañdao en Amaro Antunes had duidelijk plannen. De eerste aanval kwam echter van een man van Euskaltel-Euskadi. De 24-jarige Joan Bou, die in het verleden ook uitkwam voor Nippo-Vini Fantini, werd met nog goed zes kilometer te gaan echter weer bijgehaald.

Arkéa-Samsic nam met nog zes kilometer te klimmen het initiatief in de uitgedunde favorietengroep. Het was Diego Rosa die zich volledig leegreed voor zijn Franse kopman Élie Gesbert, maar de Italiaan wist zijn inspanning niet echt lang door te trekken, waardoor het weer stilviel in de groep. Dit was het sein voor Asgreen om nogmaals te versnellen, maar Gesbert en INEOS Grenadiers-kopman Iván Sosa waren bij de les.

INEOS Grenadiers neemt koers in handen

Niet veel later was Gesbert de volgende renner die iets probeerde en de Fransman reed meteen enkele meters weg bij de tegenstand. Asgreen moest nu passen, maar voor Sosa, Sebastián Henao en Ethan Hayter was dit het moment om naar Gesbert te springen. De drie renners van INEOS Grenadiers waren van Asgreen verlost en waren niet van plan om de Deen nog te laten terugkeren. Ook João Rodrigues en Jonathan Lastra wisten hun wagonnetje aan te haken.

Deze zes renners wisten een mooie kloof uit te bouwen en mochten gaan strijden om de ritzege. Sosa probeerde in de laatste kilometer nog weg te springen uit het elitegroepje, maar het ontbrak de Colombiaan aan de nodige punch. Zijn ploeggenoot Hayter bleek wel over de juiste explosiviteit te beschikken en demonstreerde dit met verve in de sprint om de ritzege.