Esteban Chaves over Olympische Spelen: “Dat is echt een hoofddoel”

Esteban Chaves hoopt dit jaar deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. “Dat is echt een hoofddoel voor dit seizoen. Het is toch het mooiste wat je als sporter kunt meemaken”, zo vertelt de Colombiaanse klimmer van Team BikeExchange in gesprek met Revista Mundo Ciclistico.

De inmiddels 31-jarige Chaves was in 2016 ook aanwezig op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. De Colombiaan eindigde toen als 21ste in de wegrit, op drieënhalve minuut van Olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Chaves hoopt ook dit jaar dus weer de (vijfkoppige) selectie te halen.

“Ik heb het ook gevraagd aan de ploeg en zij geven me ook de ruimte om naar Tokio te trekken, als de mogelijkheid zich voordoet.” Chaves vertoeft op dit moment in Spanje voor een gezamenlijke trainingsstage en zal pas in de Ronde van Catalonië (22-28 maart) weer een rugnummer opspelden. Vervolgens trekt hij naar de Ronde van het Baskenland.

Giro of Tour

“We hakken vervolgens de knoop door met betrekking tot een grote ronde. De Giro d’Italia is een optie, net als de Tour de France”, aldus Chaves, die enkele moeilijke jaren achter de rug heeft. In 2020 liet hij bij momenten zijn klasse zien, maar een wedstrijd winnen bleek te hoog gegrepen. Toch kijkt Chaves met een goed gevoel terug op 2020.

“De Tour ging heel erg goed, vooral aan het begin. Ook in de Vuelta begon ik erg sterk. Het gaf me wel de bevestiging dat ik nog altijd over het talent beschik. Heel veel mensen bleven in mij geloven, maar je bent toch op zoek naar een soort bevestiging. Ik ben nog in altijd in staat om met de wereldtop te wedijveren, nu moeten alle puzzelstukjes nog in elkaar vallen.”