Esteban Chaves begint seizoen in thuisland Colombia zondag 19 januari 2020 om 09:41

Esteban Chaves begint het nieuwe wielerseizoen in zijn thuisland Colombia. De 30-jarige renner van Mitchelton-Scott zal voor het eerst deelnemen aan de nationale kampioenschappen, gevolgd door de Tour Colombia 2.1. “Ik kan niet wachten om te beginnen”, zo vertelt de immer goedlachse Chaves.

De explosieve klimmer heeft al veel meegemaakt in zijn carrière. Zo won Chaves de Ronde van Lombardije en stond hij ooit eens op het podium van de Giro d’Italia en Vuelta a España. “Dit is echter de eerste keer dat ik zal meedoen aan de nationale kampioenschappen”, zo vertelt de Colombiaan, die niet alleen de wegrit zal betwisten.

Enkele dagen voor de wegwedstrijd zal hij namelijk ook deelnemen aan het NK tijdrijden. “Ik voel me goed op training en hoop het jaar met enkele goede resultaten te beginnen. Ik kon vorig jaar een volledig programma afwerken, waardoor ik uitkijk naar het nieuwe seizoen.” Chaves zal in februari ook starten in de Tour Colombia 2.1.

Speciale editie

De klimmer doet dit overigens niet in het tenue van Mitchelton-Scott, maar als lid van de Colombiaanse selectie. “Ik heb ook nog nooit de Tour Colombia gereden. Ik kijk er echt naar uit, aangezien de ronde finisht in mijn geboortestad. Ik ken de laatste twee etappes tot in detail, aangezien ik er altijd train.”

Chaves zal met gemengde gevoelens terugkijken op 2019. Zo won hij na jaren van blessureleed een etappe in de Giro d’Italia, één jaar na zijn laatste triomf, toen hij in de Ronde van Italië zegevierde op de Etna. De klimmer wist echter geen potten te breken als klassementsrenner, zo eindigde hij slechts als negentiende in de Vuelta.