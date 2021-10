Est Karl Patrick Lauk tekent contract bij Bingoal Pauwels Sauces WB

Bingoal Pauwels Sauces WB heeft zich weten te versterken met Karl Patrick Lauk. Het is voor de 24-jarige Est pas zijn eerste profcontract. Voor Lauk is het de ultieme beloning na een uitstekend seizoen op een wat lager niveau.

Lauk was in het verleden al stagiair bij Astana en Fortuneo-Samsic en reed een jaartje voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, maar werd telkens te licht bevonden. Dit jaar beleefde hij echter het beste seizoen uit zijn nog jonge carrière. Lauk won de Ronde van Estland (2.1), zegevierde in de slotetappe van de 2.2-koers International Tour of Rhodes, was de beste in de Grand Prix International de la ville de Nogent-sur-Oise (1.2-niveau) en kende succes in de Baltic Chain Tour, een rittenkoers van 2.2-statuur.

‘Aangename verrassing’

Dit is niet onopgemerkt gebleven bij de ploegleiding van Bingoal Pauwels Sauces WB. “We volgen Karl Patrick al drie jaar”, aldus teambaas Christophe Brandt. “Hij viel vooral op als renner van de opleidingsformatie van Groupama-FDJ. Hij kreeg echter nooit de kans om door te groeien naar de profs. Karl Patrick is een winnaar, een afmaker. We willen hem de kans geven om eindelijk het professionele wielrennen te ontdekken. We hopen dat hij goed zal presteren. Hij kan een aangename verrassing worden in 2022.”

Lauk is dolblij met de kans die hij nu krijgt. “Het is een geweldige kans voor mij om me bij de profs te voegen. Ik kan niet wachten om mijn ploeggenoten te zien. Ik dank de ploegleiding voor het vertrouwen en het openen van deuren naar de grootste wielerwedstrijden. Mijn doel is om nog meer progressie te boeken en verder te leren. Ik zal in dienst rijden van de ploeg en de kopmannen, maar ook mijn plan trekken als ik de kans krijg.”