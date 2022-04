Eschborn-Frankfurt Quiz: Speel mee en maak kans op mooie prijzen

De week tussen het klassieke voorjaar en de Giro d’Italia wordt steevast opgevuld door Eschborn-Frankfurt. Dit jaar valt de Duitse WorldTour-koers op zondag 1 mei, vijf dagen voor de Girostart, en dus is de vraag: wat weet jij allemaal van Eschborn-Frankfurt? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 1 mei 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we een WieleFlits prijzenpakket.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Eschborn-Frankfurt Quiz 2022 Welke editie van Eschborn-Frankfurt wordt dit jaar verreden? Op welke feestdag wordt Eschborn-Frankfurt traditioneel georganiseerd? Alexander Kristoff is recordhouder in Frankfurt en hij boekte al die zeges achter elkaar. Hoe vaak won hij de klassieker? In 2015 werd Eschborn-Frankfurt niet verreden. Waarom? Wie is de laatste Belgische winnaar van Eschborn-Frankfurt? Wie is de laatste Nederlandse winnaar van Eschborn-Frankfurt? In welk jaar debuteerde Eschborn-Frankfurt in de UCI WorldTour? Welke naam heeft Eschborn-Frankfurt nog nooit gehad? John Degenkolb stond al vijf keer op het podium in Eschborn-Frankfurt. Hoeveel tweede plaatsen zaten daar tussen? In welke stad ligt de finish? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.