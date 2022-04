Eschborn-Frankfurt: Hofstetter maakt rentree na val, Nizzolo speerpunt Israel-Premier Tech

Israel-Premier Tech en Arkéa-Samsic hebben hun selecties voor Eschborn-Frankfurt bekendgemaakt. Israel-Premier Tech schuift Giacomo Nizzolo naar voren als afmaker, Arkéa-Samsic zet in op Hugo Hofstetter. Laatstgenoemde keert terug in koers na een val in de vierde etappe van het Circuit de la Sarthe.

“Mijn val in het Circuit de la Sarthe kostte me de deelname aan Parijs-Camembert en Parijs-Roubaix, twee koersen waar ik echt van hou”, zegt Hofstetter op de site van zijn ploeg. “Daardoor zat ik even niet zo goed in mijn vel, maar aan de andere kant, kon ik wat herstellen na een goede start van het seizoen. Hoe dan ook blijf ik positief. Ik heb drie weken geen wedstrijden gedaan, dus misschien geeft dat me wat meer frisheid voor de rest van het seizoen.”

Hofstetter wist dit seizoen nog niet te winnen, maar reed al wel naar de nodige ereplaatsen. Zo eindigde de Fransman als derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, tweede in Le Samyn en eveneens tweede in de Bredene Koksijde Classic. De 28-jarige renner krijgt zondag de steun van Anthony Delaplace, Laurent Pichon, Kévin Ledanois, Alan Riou, Winner Anacona en Daniel McLay. Die laatste heeft ook zelf een sterke sprint in de benen.

Israel-Premier Tech

Door een polsbreuk, opgelopen in Milaan-San Remo, was ook Nizzolo even uit de roulatie. In de Brabantse Pijl maakte hij echter alweer zijn rentree en inmiddels heeft hij ook in de Tour of the Alps de nodige wedstrijdkilometers gemaakt. Nu bereidt de Italiaan zich via Eschborn-Frankfurt (de voormalige Rund um den Henninger Turm) voor op de Giro d’Italia.

In Eschborn-Frankfurt, die traditiegetrouw op de Dag van de Arbeid (1 mei) verreden wordt en vaak uitmondt in een sprint, krijgt Nizzolo zes renners in steun. Dit zijn thuisrijder Rick Zabel, Alex Dowsett, Matthias Brändle, Omer Goldstein, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck.

Selectie Arkeá-Samsic voor Eschborn-Frankfurt (1 mei):

Winner Anacona

Anthony Delaplace

Hugo Hofstetter

Kevin Ledanois

Daniel McLay

Laurent Pichon

Alan Riou

Selectie Israel-Premier Tech voor Eschborn-Frankfurt (1 mei):

Tom Van Asbroeck

Jenthe Biermans

Matthias Brändle

Alex Dowsett

Omer Goldstein

Giacomo Nizzolo

Rick Zabel