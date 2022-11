Ervaren Italiaan Mauro Finetto stopt met wielrennen

Mauro Finetto heeft op 37-jarige leeftijd besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière, meldt L’Arena. De Italiaanse puncheur boekte in zijn loopbaan tien profoverwinningen en reed voor onder meer Liquigas, Vini Fantini en Delko Marseille.

Finetto begon zijn carrière veertien jaar geleden, in 2008, in het tenue van CSF Group-Navigare. Na twee seizoenen op ProContinentaal niveau maakte hij de stap naar WorldTour-ploeg Liquigas. De Italiaan koerste uiteindelijk twee seizoenen op het hoogste niveau en reed daarna nog voor Vini Fantini en opvolgers (2013-2016), Delko Marseille (2017-2021) en Maloja Pushbikers.

Hel van het Mergelland

Finetto stond jarenlang te boek als een goede heuvelrenner, met ook nog een aardige sprint in de benen. Zijn eerste profzege volgde in 2009, op Nederlandse bodem, met de Hel van het Mergelland. Verder won hij twee etappes in de Ronde van Turkije, twee ritten in de Sibiu Cycling Tour, een etappe en het eindklassement in de Tour du Limousin, een ritje in de Settimana Coppi e Bartali, de GP di Lugano en de Classic Sud Ardèche.

Zijn laatste zege dateert echter wel van 2019. In de laatste jaren van zijn carrière was Finetto minder succesvol. Dit jaar stond hij nog onder contract bij de bescheiden continentale formatie Maloja Pushbikers, maar hij reed geen wedstrijden voor de Duitse ploeg.