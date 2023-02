Eritrese cultheld Teklehaimanot maakt rentree in Tour du Rwanda

Daniel Teklehaimanot staat volgende week aan de start van de Tour du Rwanda. De Eritreeër zit sinds 2019 zonder ploeg, maar is door de Eritrese wielerbond gevraagd om mee te doen in Rwanda.

Teklehaimanot verwierf in 2015 de cultstatus door als eerste Afrikaanse wielrenner ooit de bolletjestrui te dragen in de Tour de France. De Eritreeër zou uiteindelijk geen rol van betekenis spelen in het bergklassement, maar de prestaties van Teklehaimanot maakten veel los in zijn thuisland Eritrea.

Cofidis was in 2018 de laatste werkgever van de inmiddels 34-jarige coureur. Sindsdien hoorden we weinig meer van Teklehaimanot. Vorig jaar wist hij het Eritrees kampioenschap niet uit te rijden.