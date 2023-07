Eritreeër Henok Mulubrhan blijft vluchtmakkers voor in Tour of Qinghai Lake

De Eritreër Henok Mulubrhan heeft de zevende etappe in de Tour of Qinghai Lake op zijn naam geschreven. De renner van Green Project-Bardiani CSF-Faizane bleef zijn zes vluchtmakkers voor in de sprint.

Op de voorlaatste dag van de Tour of Qinghai Lake stond er een etappe tussen Xihaizhen en Gonghe van 127 kilometer op het programma. De openingsfase was chaotisch, waarna een vroege vlucht van liefst zestien renners een viertal minuten kon wegrijden.

Halverwege lag een lastige klim te wachten, waarna zeven renners vooraan overbleven. Daarbij drie man van Burgos-BH en twee van Green Project-Bardiani CSF-Faizane, die de vlucht voorin moesten dragen. Zij bundelden de krachten, want ze hadden met respectievelijk Eric Fagundez en Henok Mulubrhan immers elk een renner mee die nog in aanmerking kwam voor de eindzege.

Uiteindelijk werden de prijzen netjes verdeeld. Mulubrhan toonde zich de snelste in de sprint voor de dagzege, terwijl Fagundez de nieuwe leider is. Maar in de slotrit van morgen moet hij dan wel nog een voorsprong van amper drie seconden op Mulubrhan verdedigen.