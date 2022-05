Erik Fetter viert Hongaarse Giro-start met nieuw contract bij EOLO-Kometa

Groot feest voor Erik Fetter. Zijn ploeg EOLO-Kometa kondigt op de openingsdag van de Giro d’Italia aan dat Fetter akkoord is met een nieuw contract tot eind 2024. En dat op de dag dat de 22-jarige Hongaar zijn debuut maakt in een grote ronde, en dat in eigen land.

Fetter belandde in 2020 bij het toenmalige Kometa Xstra, dat een jaar later EOLO-Kometa werd. Zijn huidige contract liep eind 2022 af, maar het Italiaanse ProTeam heeft hem een nieuw tweejarig contract aangeboden. Fetter heeft dat ondertekend en ligt daardoor tot en met 2024 vast.

De regerend tijdritkampioen van Hongarije is natuurlijk erg blij met zijn contractverlenging. “Ik leef mijn droom op dit moment. Deze bekendmaking maakt het nog mooier, hier voor eigen volk”, vertelt Fetter. “Het voelt heel spannend. EOLO-Kometa heeft mij de kans gegeven om prof te worden en om dit sprookje waar te maken. Nu moet ik de ploeg ook wat terug geven. Ik voelde gelijk het geloof in mij en ze willen dat ik uitgroei tot een topper. Die groei gaan we samen doormaken.”

Manager Ivan Basso ziet in Fetter een uiterst getalenteerde renner. “Hij rijdt nu al meerdere jaren bij onze ploeg. Dat hij zich aan ons bindt, is een belangrijk signaal. Het betekent dat we het goed doen als ploeg. Het doel is om die talenten tijd te geven, ze te ontwikkelen tot toekomstige kampioenen en ze bij ons te houden. Dat is met Erik ook het geval”, aldus de Giro-winnaar van 2006 en 2010.