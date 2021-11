Erik Baska na vijf jaar weg bij BORA-hansgrohe

Aan het avontuur van Erik Baška bij BORA-hansgrohe komt na vijf jaar een einde. De 27-jarige Slowaak vertrekt na dit seizoen bij de Duitse WorldTour-formatie. Waar zijn toekomst ligt, is nog onbekend.

Op social media neemt BORA-hansgrohe afscheid van Baška, die sinds 2017 deel uitmaakte van de ploeg. Tot een overwinning in Duitse dienst kwam het niet voor de sprinter. Zijn enige profzege behaalde Baška namelijk tijdens de Handzame Classic in 2016, toen hij nog voor Tinkoff reed.

Baška werd in 2015 Europees kampioen bij de beloften en verdiende mede daardoor een transfer naar Tinkoff. Toen die ploeg een jaar later ophield te bestaan, ging hij met de Slowaakse enclave rondom Peter Sagan mee naar BORA-hansgrohe. Nu Sagan daar vertrekt, is er ook geen plek meer voor Baška.

Ook niet bij TotalEnergies, de Franse ploeg waarvoor de drievoudig wereldkampioen de komende jaren zal uitkomen. Voor welke ploeg Baška in 2022 wel uitkomt, is nog niet duidelijk.

