Eric Young boekt tweede dagsucces in Tour de Taiwan woensdag 4 maart 2020 om 10:02

Eric Young bezorgt zijn bescheiden ploeg Elevate-Webiplex flink wat publiciteit met zijn prestaties in de Tour de Taiwan. Na een overwinning in de openingsrit en een tweede plaats in de derde etappe mocht hij in de vierde etappe opnieuw juichen. De leiderstrui blijft in handen van Ryan Cavanagh, al is hij bij het ingaan van de laatste rit verre van verzekerd van de eindzege.

In de 2.1-koers ging het van Pingtung naar de Dapeng Bay National Scenic Area. In het uiterste zuiden was een massasprint na 174,3 vlakke kilometers een logische uitkomst. Hierin was Young Youcef Reguigui nipt te snel af. De Algerijn van Terengganu moest genoegen nemen met de tweede plaats, voor Nicholas White.

Met nog een etappe te gaan is White klassementsleider Ryan Cavanagh (St George Continental Team) zeer dicht genaderd. Het verschil tussen de twee Australiërs is nog maar twee seconden. Het is dus zeer goed mogelijk dat het leiderstrictot op de laatste dag nog van eigenaar wisselt.

De slotetappe van de Tour de Taiwan is opnieuw een behoorlijk vlakke bedoening. Het is de verwachting dat er na 124 kilometer wordt gesprint in Kaohsiung.