Ereplaats voor Jordy Bouts en TDT-Unibet in Tour of Leuven: “Moest alles of niks spelen”

Jordy Bouts reed dinsdag naar een vijfde plaats in de Tour of Leuven. De Belgische renner van TDT-Unibet zat mee in de beslissende ontsnapping en probeerde het in de voorlaatste kilometer solo, maar moest vrede nemen met een plek naast het podium. “We mogen als ploeg heel trots zijn”, vertelde Bouts na afloop voor de camera van WielerFlits.

TDT-Unibet liet zich in en rond Leuven een aantal keer zien. Dat was vooral te danken aan Abram Stockman, die quasi de hele dag in de aanval reed. Later was het aan Bouts, die het goede moment koos. “We hadden vooraf afgesproken in de finale de koers mee hard te maken. Ik zag in die finale een goed moment en ik was heel blij dat ik de juiste jongens mee had gekregen. We hadden ook nog een beetje geluk dat De Lie kwam aansluiten en nog een ploegmaat meenam, daardoor kon ik me nog wat sparen.”

“Daarna was het zaak om de koers proberen te winnen, dat blijft toch het doel van iedereen die daar zit. Ik kan niet winnen in de sprint tegen Arnaud De Lie, dat is duidelijk. Ik moest mijn moment kiezen, maar dat was niet evident door het harde tempo van Victor Campenaerts”, ging Bouts verder. Op een kleine twee kilometer van de finish op de Bondgenotenlaan besloot de Belg dan toch dat zijn moment daar was. “Maar heel veel ruime kreeg ik niet.”

In de laatste rechte lijn kwam Campenaerts dan ook al snel terug op het achterwiel van Bouts, die uiteindelijk vijfde werd. “Ik wist dat de kans klein was, maar ik bleef er natuurlijk in geloven. We kunnen als ploeg heel trots zijn na vandaag. We hebben ons weer laten zien, ik vind dat we dat de laatste tijd echt goed doen.”

