Equipo Kern Pharma voegt Mikel Nieve toe aan technische staf

De Spaanse wielerformatie Equipo Kern Pharma heeft Mikel Nieve toegevoegd aan zijn technische staf. De 38-jarige Spanjaard, die eind vorig jaar een punt zette achter zijn wielercarrière, moet als coach de renners naar een nog hoger niveau zien te brengen.

Nieve is erg blij met zijn nieuwe job in de wielersport. “Het is een zeer interessante rol. Het is als sporter belangrijk om jezelf elke dag te verbeteren, om het beste van jezelf te geven. Ik merk binnen deze ploeg dat de wil er is om nóg beter te worden. Het is mijn doel om er het maximale uit te halen. Ik zal als een soort schakel dienen tussen het teammanagement en de renners. Ik zal me ontfermen over de jongens en ze zo goed mogelijk proberen te begeleiden.”

Juanjo Oroz, de teammanager van Equipo Kern Pharma, heeft erg veel vertrouwen in Nieve. “Mikel heeft ervaring op het allerhoogste niveau en weet wat er nodig is om op dat niveau te koersen. Hij zal ons gaan helpen richting de toekomst, om nog beter te worden. We hebben Mikel nodig om de volgende stap te zetten. Hij zal zich ontfermen over de atleten en ze intensief begeleiden.”

Succesvolle carrière

Voor Nieve is het dus een nieuwe uitdaging, na een profcarrière van veertien jaar. De klimmer kwam in zijn loopbaan uit voor Euskaltel-Euskadi (2009-2013), Team Sky (2014-2017), Mitchelton-Scott/Team BikeExchange (2018-2021) en Caja Rural-Seguros RGA (2022).

Nieve won tijdens zijn carrière drie etappes in de Giro d’Italia. Ook kroonde hij zich in de Italiaanse ronde eens tot bergkoning. In 2010 won hij eveneens een rit in de Vuelta a España. De klimmer heeft in totaal 22 grote rondes achter zijn naam staan: hij eindigde zes keer bij de eerste tien. Nieve maakte bij Team Sky ook meerdere malen deel uit van de winnende Tour- en Vuelta-ploeg.