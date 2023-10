zondag 29 oktober 2023 om 10:08

Equipo Kern Pharma neemt afscheid van twee bekende namen

Héctor Carretero en Giovanni Carboni zullen in 2024 niet meer uitkomen in het gifgroene tenue van Equipo Kern Pharma. De Spaanse formatie zwaait op social media de Spanjaard en Italiaan uit. Het is nog onduidelijk wat de toekomst brengt voor Carretero en Carboni.

De inmiddels 28-jarige Carretero reed de eerste vijf jaren van zijn profcarrière voor Movistar, maar besloot eind 2021 zijn geluk te beproeven op een iets lager niveau, bij Equipo Kern Pharma. De Spaanse klimmer hoopte bij deze ploeg meer voor eigen rekening te kunnen rijden, maar het werden twee verloren jaren voor Carretero. De renner kwakkelde de laatste jaren met blessureleed en haalde mede hierdoor niet zijn beste niveau.

De eveneens 28-jarige Carboni kwam in september 2022 terecht bij Equipo Kern Pharma en reed in zijn eerste (en dus enige) volledige seizoen voor de Spaanse formatie wel naar enkele ereplaatsen. Zo werd de Italiaanse klimmer vijfde in de Volta ao Alentejo, tiende in de Trofeu Joaquim Agostinho, zestiende in de Muscat Classic en zeventiende in de Czech Tour. Dit bleek echter niet genoeg voor een contractverlenging.

Drukke transferperiode

Equipo Kern Pharma neemt dus afscheid van Carretero, Carboni en nog eens (waarschijnlijk) zes andere coureurs, maar heeft ook al flink ingekocht voor het nieuwe seizoen. De ploeg wist met de broers Hugo en Unai Aznar, Marc Brustenga, Miguel Ángel Fernández, Jorge Gutiérrez, Unai Iribar, Jesús Antonio Soto en Diego Uriarte acht nieuwe renners aan te trekken.