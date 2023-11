woensdag 15 november 2023 om 09:04

EOLO-Kometa versterkt zich met klimmer van BORA-hansgrohe

Matteo Fabbro is volgend jaar te bewonderen in het tenue van EOLO-Kometa. De 28-jarige Italiaan werd al langere tijd in verband gebracht met de ploeg en nu is de transfer ook helemaal afgerond. Fabbro trekt na vier seizoenen de deur achter zich dicht bij BORA-hansgrohe.

De klimmer begon zijn profcarrière in 2018 bij Team Katusha-Alpecin en reed sinds 2020 voor BORA-hansgrohe. Fabbro is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege bij de beroepswielrenners, maar liet al wel mooie dingen zien in het klimwerk. Zo was hij twee jaar geleden nog vijfde in Tirreno-Adriatico en reed hij ook al top-10 in onder meer de Ronde van Turkije en Trofeo Matteotti.

Dit jaar was Fabbro nog derde in de slotrit van de Tour of the Alps en zevende in het eindklassement van de Ronde van Hongarije. Fabbro reed de laatste jaren echter voornamelijk in dienst van kopmannen als Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Emanuel Buchmann, Jai Hindley en Wilco Kelderman.

Vrije rol

Fabbro zal volgend jaar vaker voor eigen rekening rijden, aangezien EOLO-Kometa geen uitgesproken sprint- of klassementskopman heeft voor 2024. De formatie – waar Alberto Contador en Iván Basso aan het roer staan – wist zich eerder al te versterken met Davide De Cassan, Paul Double, Germán Darío Gómez, Francisco Muñoz, Manuel Peñalver en Jhonatan Restrepo.