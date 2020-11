EOLO-Kometa heeft selectie van 20 renners rond

EOLO-Kometa is klaar voor het seizoen 2021. De Italiaanse ploeg van managers Alberto Contador en Ivan Basso heeft vandaag de laatste drie renners gepresenteerd. Lorenzo Fortunato en Luca Wackermann komen over van Vini Zabù-KTM, Francesco Gavazzi maakt de overstap van Androni Giocattoli-Sidermec.

Het geluk is aan de zijde van Fortunato, zo zegt hij zelf. “Ik ben de laatste jaren veel gegroeid bij Vini Zabù. Ik klim goed en kan mijn mannetje staan in de rittenkoersen, maar er is nog ruimte om verder te ontwikkelen. Ik heb er vertrouwen in dat ik dat kan doen bij dit mooie project. Ik hoop ook dat ik de kans krijg om meer in Spanje te koersen”, aldus de 24-jarige Italiaan.

Wackermann heeft een ritzege en de eindwinst in de Tour du Limousin achter zijn naam staan. “Ik ken Ivan Basso al heel lang. Al tijdens Tirreno-Adriatico spraken we over het project waar hij aan werkte en in de Giro kwam er meer ruimte. Ik zei daarom meteen ja. Het is een droom die uitkomt om samen met Ivan en Alberto te werken. Ik kan niet wachten om te beginnen”, vertelt Wackermann.

De 36-jarige Gavazzi is de meest gelouterde nieuwkomer. De routinier, voormalig renner van Lampre, Astana en Southeast komt over van Androni. Gavazzi boekte in zijn lange loopbaan dertien zeges, waarvan de achttiende rit in de Vuelta a España 2011 ongetwijfeld de mooiste was.

“In september sprak Basso mij aan en toonde hij interesse, ondanks mijn leeftijd. Hij gelooft in mij na alles wat ik heb laten zien. Hij wil dat ik mijn ervaring overbreng op de jongeren. Die waardering heeft mij veel motivatie”, zegt Gavazzi.

Selectie EOLO-Kometa voor 2021

Vincenzo Albanese

John Archibald

Davide Bais

Manuel Belletti

Mark Christian

Marton Dina

Alessandro Fancellu

Erik Fetter

Lorenzo Fortunato

Mattia Frapporti

Sergio García

Francesco Gavazzi

Arturo Grávalos

Luca Pacioni

Edward Ravasi

Samuele Rivi

Alejandro Ropero

Diego Pablo Sevilla

Daniel Viegas

Luca Wackermann