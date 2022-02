Enthousiaste Fernando Gaviria in Oman: “Ik benader stilaan mijn niveau van 2017 en 2018”

Interview

Weinig klassementsrenners met naam in de Ronde van Oman. Wél een aantal topsprinters. Mark Cavendish start er zijn seizoen en neemt het de komende dagen op tegen onder meer Fernando Gaviria. En de 27-jarige Colombiaan is gebrand op succes. “Ik was ontgoocheld na de Saoudi Tour”, vertelt hij. “Niet over mijn prestatie, wel over de resultaten.”

Derde, zesde en vierde. Gaviria was geen partij voor Caleb Ewan en Dylan Groenewegen, zijn voornaamste rivalen daar in de Saoudi Tour. “Natuurlijk was ik wat teleurgesteld. Ik wilde minstens een ritje winnen en dat is me niet gelukt. Het resultaat viel tegen, maar van mijn prestatie op zich was ik wel tevreden.”

In Oman hoopt de UAE-sprinter op meer succes. “Ik voel me nog een beetje vermoeid, na een toch wel lastige trip.” Dat zit namelijk zo. Wie de Saoudi Tour en Oman combineert, kon niet zomaar de oversteek maken. Om een of andere onbekende reden werd iedereen teruggevlogen naar Parijs om anderhalve dag later vanuit Parijs opnieuw de reis naar het Midden-Oosten te maken, met tussenlanding in Qatar.

“Met als gevolg twee moeilijke nachten”, grijnst Gaviria. “Ach, dat is het leven van een wielrenner, zeker? Ideaal is het niet, maar ik wil er eigenlijk ook niet over klagen. Het is wat het is en we zien wel hoe we tegen donderdagmiddag gerecupereerd zijn. Ik ben ik elk geval blij dat ik hier aan de start sta. Ook hierna blijf ik overigens in de buurt, met de UAE Tour. Deze keer zonder een extra vlucht.”

2 x Covid in 2020

Gaviria was trouwens druk gesolliciteerd op de pre race press conference. Hij nam ruim de tijd om iedereen – in steeds beter Engels – te woord te staan. “Ik ben alleen wat bang voor een nieuwe Covid-besmetting”, geeft hij toe. “Ik heb in het coronajaar 2020 mijn deel gehad en ben sindsdien extreem voorzichtig. Intussen ben ik van alle naweeën van eerdere besmettingen verlost. Ik voel mijn conditie steeds beter worden en dat is alleen maar goed. We zijn pas half februari, dus ik heb nog wat wat tijd om naar mijn allerbeste vorm toe te groeien.”

Dat hij stilaan maar zeker zijn niveau van 2017 (met vier ritzeges in de Giro) en 2018 (twee Touretappes) benadert, denkt hij. “Ik heb met mijn trainer een mooi programma opgesteld om stap per stap beter te worden. Doel is om tijdens de Ronde van Italië, mijn absolute hoofddoel dit jaar, top te zijn.”

Al hoopt hij zo lang niet te moeten wachten om te bewijzen dat hij terug van weggeweest is. “Na Oman en de UAE Tour volgt Parijs-Nice. Daarna ben ik in België voor de kasseiklassiekers. Welke? Goh, ik ken de namen en de volgorde niet zo goed. De Panne, Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke, Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Klopt dat? En nog iets tussenin (wellicht Dwars door Vlaanderen, red), maar die naam ken ik echt niet… Sorry. Na Roubaix staat een hoogtestage op de agenda in de aanloop naar de Giro.”

De Tour de France zal het ook dit jaar opnieuw zonder de Colombiaan moeten doen. “Zeg nooit nooit, maar het staat in normale omstandigheden niet op de planning. Er rijdt in ons team ene Tadej Pogacar”, lacht hij. “Dat ligt moeilijk bij UAE Team Emirates. Tadej wil zijn eindzege opnieuw met succes verdedigen. Dan snap ik dat je als ploeg niet met sprintambities naar Kopenhagen afreist.”

Samen met Ackermann

UAE trok dit jaar met Pascal Ackermann een extra snelle man aan. Gaviria vindt de komst van de Duitser allesbehalve een probleem. “We worden sowieso gescheiden waar mogelijk”, verduidelijkt hij. “Onze programma’s lopen parallel. Ik hier, hij in Algarve. Hij Tirreno, ik Parijs-Nice. En als we toch in dezelfde wedstrijd van start gaan, dan moeten we onderling maar uitmaken wie de sprint gaat doen. Wie zich het beste voelt. Voor mij zal het in elk geval geen probleem zijn om voor Pascal de sprint aan te trekken. Dat lijkt me alleen maar goed voor de ploeg.”

Gaviria had het ook nog uitgebreid over de afscheidstournee van buddy Maximiliano Richeze. Die houdt er op het einde van de Giro mee op. “Richeze is mijn grote broer! En kamergenoot. Hij was normaal al einde carrière, maar vult nu tot eind mei alsnog een plekje op bij de ploeg en daar ben ik alleen maar blij om. We kennen elkaar door en door. Eerst was hij mijn lead-out bij Quick-Step. Daarna vonden we elkaar terug bij Team UAE. Het is ons zevende jaar samen. De komende maanden gaan we zeker nog genieten van elke dag.”

Lombardi

Over zijn eigen toekomst tast de Colombiaan nog in het duister. “Ik ben straks inderdaad einde contract. Maar we zijn pas februari! We zien wel hoe het mij de komende maanden vergaat. Zoals ik al aangaf, de Giro is mijn grote doel. Misschien kan daarna gepraat worden. Maar dat is niet mijn taak. Mijn job is fietsen, en proberen wedstrijden winnnen. Die van Lombardi (Gaviria’s manager, red) om met de baas te onderhandelen…”