Enrico Barbin (29) stopt na zeven jaar als prof donderdag 9 januari 2020 om 08:45

Enrico Barbin zet de zoektocht naar een nieuwe wielerploeg stop. De 29-jarige Italiaan stopt, nadat hij voor 2020 geen contract aangeboden door Bardiani-CSF. Bij die ploeg was Barbin de laatste zeven jaar actief.

“Ik heb nu een paar maanden niet getraind. Tenzij er nog iets sensationeels langskomt, eindigt mijn avontuur als professioneel wielrenner hier”, legt Barbin uit aan TuttoBiciWeb. “Dit is niet de manier waarop ik had gehoopt. Het is ook niet mijn keuze, maar helaas is het na mijn slechtste seizoen ooit nodig. Ik had meerdere fysieke problemen.”

Barbin liep in de Giro d’Italia een maag-darminfectie op. Lang was onzeker hoe erg die was. Pas in de eindfase van het seizoen was hij daarvan hersteld. “Maar logischerwijs was ik toen niet in grootse vorm”, blikt hij terug. “Dat ik zo moet stoppen is niet leuk, maar ik heb geen spijt van mijn carrière. Zeven jaar als prof is weinig, maar tegenwoordig komen veel jonge renners en die staan dan twee of drie jaar in de schijnwerpers.”

In 2013 kreeg Barbin een profcontract bij het Italiaanse ProContinentale team, nadat hij eind 2012 succesvol stage had gelopen. Op zijn erelijst staan onder meer een ritoverwinning in de Tour de Langkawi 2017 en een etappezege in de Baby Giro van 2012. Ook reed de coureur uit Treviglio vier keer de grote Giro d’Italia. Hij wil graag in de wielersport actief blijven en heeft al gesolliciteerd bij diverse bedrijven.