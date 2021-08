Enric Mas zet hoog in: “Met Movistar rijden we om de Vuelta te winnen”

Movistar gaat met de nodige ambities van start in de Vuelta a España. Zoals wel vaker stelt de Spaanse formatie meerdere kopmannen op. Dit keer zijn dat Enric Mas en Miguel Ángel López. Alejandro Valverde is ook van de partij, maar hij houdt zich wat meer op de achtergrond. “Ik ben al tevreden met het winnen van een etappe”, zegt Valverde op het perspraatje voorafgaand aan de Vuelta.

“Ik denk dat ik de Vuelta kan winnen. Daar ben ik hier ook voor. Met Movistar rijden we om te winnen. Er kunnen altijd renners sterker zijn, maar we gaan van start om de Vuelta te winnen. Lukt dat niet, dan gaan we voor het podium”, aldus Enric Mas tegen AS. “De Tour de France eindigde ik met een zure nasmaak, omdat ik van het podium viel en uiteindelijk zesde werd. Maar nu heb ik een nieuwe kans en de ploeg vertrouwt op mij als leider, samen met Valverde en López.”

“Na de Tour heb ik vooruit uitgerust. Ik ben me tijdens de trainingen daarna steeds beter gaan voelen, dus ik denk dat ik hier beter aan de start sta dan voor de Tour de France”, zegt de klimmer. “De eerste week van de Vuelta is meteen belangrijk, met de Picón Blanco en gevaarlijke dagen met waaiers. Je kan de Vuelta elke dag verliezen. De beste renners staan hier aan de start in de beste vorm, en zij hebben ook allemaal de ambitie om te winnen.”

López: “We willen iets groots bereiken”

Voor Miguel Ángel López is het de kans om zijn seizoen te redden na moeilijk voorjaar en een teleurstellende Tour. “Ik heb thuis rust gepakt en een goed trainingsblok afgewerkt. Ik ben enthousiast, omdat ik de Vuelta altijd leuk heb gevonden. Ik heb er goede herinneringen aan en nu met Movistar heb ik weer nieuwe verwachtingen”, vertelt López.

“De Vuelta winnen? Als we daar zelf niet van overtuigd zijn… Vertrouwen is essentieel en we rijden een thuiswedstrijd. We willen ons goed laten zien en iets groots bereiken”, zet de Colombiaanse klimgeit hoog in. Wat betreft de concurrentie wijst hij naar Primož Roglič, Egan Bernal en Mikel Landa. “Zij zijn de favorieten, maar in een wedstrijd van drie weken is het vroeg om een voorspelling te doen. Het wordt wellicht een loterij. De waaieretappes kunnen beslissend worden.”

Valverde: “Ik koers dit jaar met meer plezier”

Voor Alejandro Valverde geen algemeen klassement dit jaar. “Ik kijk ernaar uit, want we hebben een geweldige ploeg. Enric Mas en Miguel Ángel López gaan voor het podium, maar ik ben al tevreden met het winnen van een etappe”, houdt de 41-jarige Spanjaard de druk van zich af. “Ik koers dit jaar met meer plezier dan vorig jaar en ik hoop nog meer te gaan genieten. Ik weet dat ik niet in de top-3 ga komen, daar zijn mijn ploeggenoten voor en ik zal ze proberen te helpen in de bergetappes.”