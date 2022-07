Enric Mas verliest acht minuten in eerste grote Alpenrit: “Een heel slechte dag”

Enric Mas kan eventuele podiumambities opbergen. De kopman van Movistar verloor in de elfde etappe ruim acht minuten op Jonas Vingegaard. “Een heel slechte dag”, was zijn eerste reactie, te lezen op de sociale media van zijn ploeg.

“Een dag om van te leren en door te verbeteren”, ging Mas verder. De Spanjaard stond woensdagochtend nog binnen twee minuten van het geel, maar eenmaal bovenop de Col du Granon keek hij tegen een achterstand van negen minuten en 29 seconden aan.

“Op de Col du Galibier was ik vanaf het begin al leeg. We moeten naar het hotel, analyseren met het team, met iedereen praten en kijken hoe we morgen (donderdag, red.) aan gaan pakken. Het zal een nieuwe dag zijn. We gaan rusten en het opnieuw proberen.”

Mas, die op het moment tiende staat in het klassement, werd vorig jaar zesde in de Tour. In het najaar werd hij tweede in de Vuelta a España, achter Primoz Roglic.