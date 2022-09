Enric Mas tevreden met tweede plek: “Prachtige Vuelta van gemaakt met de ploeg”

Enric Mas stond voor aanvang van de twintigste etappe tweede op iets meer dan twee minuten van Remco Evenepoel, theoretisch gezien nog binnen schootsafstand. Een beslissende aanval bleef echter uit. Ondanks dat besluit de Spanjaard de Vuelta met een tevreden gevoel: “We hebben er een prachtige Vuelta van gemaakt.”

“Het was bijzonder zwaar, het was een lange dag. We moeten blij zijn”, laat Mas in een eerste reactie weten aan Eurosport. “We hebben het geprobeerd, maar we hebben niet veel tijd kunnen winnen in de bergritten. We moeten nog trainen op de tijdrit. In de bergritten heb ik niet veel tijd verloren.”

“Ik ben heel blij met de ploeg. We hebben er een prachtige Vuelta van gemaakt. Het is nu de derde keer dat ik tweede ben in de Vuelta, maar dit is een speciale voor mij omdat ik een moeilijke periode achter de rug heb. Ik wil iedereen bedanken die in mij geloofde, in het bijzonder de ploeg.”