Enric Mas pakt tijd terug op Remco Evenepoel: “We gaan er een mooie koers van maken”

Enric Mas pakt in de veertiende etappe twintig seconden terug op rode truidrager Remco Evenepoel. Samen met Primoz Roglic reed de Spanjaard op de venijnige slotklim weg uit het favorietengroepje. “Op de steilere stroken was Roglic lastig te volgen”, bekent Mas.

“Ik wilde wat verschil maken op die slotklim”, legt de nummer drie in het klassement uit. “Daarom schoof ik met Roglic mee. Het is duidelijk dat hij goed herstelt, want als het klopt hij na de Tour de France nauwelijks gefietst heeft, wordt hij deze Vuelta waarschijnlijk alleen maar beter”, vreest de kopman van Movistar.

Morgen staat opnieuw een zeer belangrijke etappe op het programma. Deze koninginnenrit kent een loodzware aankomst, op een hoogte van ruim 2500 meter. Mas: “Morgen belooft weer een lastige dag te worden. Ik ben blij dat ik vandaag wat tijd heb teruggepakt op Evenepoel en we gaan er een mooie koers van maken.”