Enric Mas miste vroege vlucht: “Mijn schuld en die van niemand anders”

Tijdens de zestiende etappe van de Tour de France zagen we Enric Mas al vroeg ten strijde trekken, op de voorlaatste beklimming. Het was echter de bedoeling van de Spanjaard om nog eerder de aanval te kiezen: hij wilde meezitten met de vroege vlucht. Dat mislukte. Mas stak na afloop de hand in eigen boezem.

“Ik had in de vlucht moeten zitten. Maar ik zat opgesloten, toen deze werd gevormd. Dat is mijn schuld en die van niemand anders”, aldus een schuldbewuste Mas, die een omvangrijke kopgroep met de uiteindelijke ritwinnaar Hugo Houle weg zag rijden. Later, op de Port de Lers, demarreerde Mas alsnog. Daarbij werd hij gesteund door Gregor Mühlberger en Carlos Verona.

“We hebben het later met het team geprobeerd, al is het niet goed gegaan. We hadden meer voorsprong moeten pakken om het te laten slagen”, zegt Mas. In eerste instantie reed hij weliswaar ruim een minuut weg van de groep der favorieten, maar uiteindelijk wist hij niet stand te houden. Sterker nog, hij kwam bijna drie minuten later dan Vingegaard en co aan in Foix.

Door het tijdsverlies, viel Mas weg uit de top-tien. Hij staat nu elfde op twaalf minuten en 45 seconden van Vingegaard. Toch blijft de nummer zes van de Tour 2021 strijdbaar: “We zullen het blijven proberen.”