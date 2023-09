zaterdag 9 september 2023 om 19:20

Enric Mas houdt moed erin: “Kuss nog nooit kopman geweest in een grote ronde”

Enric Mas kent tot nu toe een degelijke Vuelta a España. Ook in de dertiende etappe kwam hij binnen in de groep der favorieten, die gezamenlijk over de streep kwam. Tegen Jumbo-Visma lijkt echter geen kruit gewassen, hoewel Mas, nu vijfde in het klassement, met opgeheven hoofd vooruit kijkt.

Mas en zijn ploeg Movistar hadden vooraf een plan gemaakt, maar dit viel al snel in het water in de openingsfase. “Het was misschien niet de oorlog die we hadden verwacht, maar alles ging heel snel. Onze tactiek om renners vooraan mee te sturen verliep niet zoals gehoopt”, zei hij tegen het Spaanse AS.

Toch blijft Mas hopen op een ommekeer. “Kuss is nog nooit kopman geweest in een grote ronde. We weten dat hij soms een slechte dag heeft, maar misschien krijgt hij die deze Vuelta niet”, aldus de Spanjaard, die ook nog zinspeelde op een mogelijke alliantie tegen Jumbo-Visma. “Ik hoop dat we onze krachten kunnen bundelen, elkaar verstaan en voor een verandering in de koers kunnen zorgen.”

Ook Landa denkt over samenwerking

Mikel Landa finishte vandaag eveneens in de groep der favorieten. Ook de Spanjaard van Bahrain-Victorious verzuchtte over de dominantie van de Nederlandse formatie. “Het is onmogelijk om Jumbo-Visma te verrassen. Er werd van start tot finish gereden. Het was heel moeilijk om aan te vallen”, zie hij tegen het Spaanse Ciclismo.

Het is dan ook niet verrassend dat ook Landa met de gedachte speelt om samen met andere renners op te trekken tegen Jumbo-Visma. “Ik hoop dat we ons op kunnen richten, elkaar verstaan en iets kunnen forceren deze Vuelta”, zei de klimmer, die zevende staat in het klassement.