Enric Mas droomt nog altijd van eindwinst: “Ik blijf knokken tot Madrid”

Remco Evenepoel gaat na vijftien etappes nog altijd comfortabel aan de leiding in de Vuelta a España, maar Enric Mas – de nummer drie in de voorlopige rangschikking – droomt nog altijd van de eindzege. Dat liet de Spaanse klimmer tijdens de derde rustdag weten op een persconferentie.

In het klassement is het verschil tussen Evenepoel en Mas na de zware bergritten van zaterdag en zondag geslonken tot twee minuten. De Belg ligt nog altijd in pole position om de Vuelta te winnen, maar Mas heeft de hoop nog niet opgegeven. “Ik ben kalm en nog gemotiveerd voor de derde en beslissende week van de Vuelta. Het podium of misschien wel meer, dat blijft door mijn hoofd gaan. Maar tegelijkertijd ben ik voorzichtig. Er komen nog moeilijke dagen.”

“Er kan nog veel gebeuren en misschien worden er in de slotweek wel bepaalde allianties gevormd, die bepalend kunnen zijn voor het klassement. Remco doet het nog steeds goed. Hij was de sterkste, maar in de voorbij etappes liet hij toch wat zwakte zien. Hij heeft alleen nog wel een mooie voorsprong in het klassement en dat geeft hem misschien ook wel een mentaal voordeel en een zekere rust.”

“Aan de andere kant, we hebben in twee etappes wel een minuut goedgemaakt. Wie zegt dat we dat ook niet de komende dagen kunnen doen? Misschien is dit wel mijn jaar, al bots ik met Evenepoel en Primož Roglič (tweede op 1m34s van de rodetruidrager, red.) wel op twee sterke tegenstanders. Roglič heeft de ervaring, Remco is de jonge uitdager. Het zal een interessante week worden.”