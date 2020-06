Enric Mas blikt vooruit op Tour de France: “Ik ga voor het podium” zondag 28 juni 2020 om 09:08

Enric Mas eindigde vorig jaar slechts als 22e in zijn allereerste Tour de France, maar de Spaanse klimmer hoopt dit jaar op het eindpodium te staan in Parijs. “Dat is het doel, al heb ik nog niet veel ervaring”, zo vertelt Mas op de website van zijn werkgever Movistar.

De 25-jarige Mas – die afgelopen winter koos voor een transfer van Deceuninck-Quick-Step naar Movistar – brak twee jaar geleden door met een tweede plaats in de Vuelta a España. In de Tour van 2019 wist de klimmer niet aan de verwachtingen te voldoen, maar nu hoopt Mas alsnog te schitteren in de Ronde van Frankrijk.

“Ik wist in de Vuelta al eens een podiumplaats te versieren, al besef ik wel degelijk dat het niet te vergelijken is met een Tour de France. Ik heb nog maar één keer meegedaan aan de Tour, terwijl mijn rivalen veel meer ervaring hebben. En toch geloof ik in een podiumplek.” Mas kijkt al met een schuin oog naar de concurrentie.

Profiteren van Team Ineos en Jumbo-Visma

De beloftevolle ronderenner verwacht veel van Team Ineos en Jumbo-Visma, op papier de sterkste ploegen voor de aankomende Tour. “Wij kunnen profiteren van het gevecht tussen deze ploegen. Vergeet niet: Team Ineos en Jumbo-Visma starten met drie kopmannen voor het klassement.” Mas herbegint zijn seizoen in eigen land met de Ronde van Burgos.

Na deze vijfdaagse rittenkoers in het noorden van Spanje trekt Mas naar het Critérium du Dauphiné, de Spaanse kampioenschappen in de provincie Jaén en de Tour de France. Na de Tour is het tijd voor de Vuelta a España. Zijn ploeg Movistar heeft ervoor gekozen om met twee kopmannen aan te treden in de Tour én Vuelta. Mas deelt het kopmanschap met Alejandro Valverde.