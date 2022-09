Enric Mas blijft in wiel Evenepoel op Peñas Blancas: “Remco toont geen zwakheden”

Enric Mas heeft in de bergetappe van de Vuelta a España naar Peñas Blancas even geprobeerd aan te vallen, maar hij kon geen grote verschillen creëren. “Ik wilde iedereens reactie zien. Niet alleen die van Remco Evenepoel, maar ook die van anderen”, vertelt Mas daarover tegen Spaanstalige media.

De kopman van Movistar finishte op de top in de groep met zijn grootste concurrenten. “Iedereen die in onze groep heeft standgehouden, doet mee om het podium. Dat zijn allemaal renners om op te letten. De finale was nog best wel zwaar, maar uiteindelijk heb ik geen tijd verloren”, zegt hij.

In het algemeen klassement is Mas nog altijd derde op 3.03 minuut van Evenepoel. “Het gaat voorlopig heel goed met hem. Ik sprak hem nog kort over zijn valpartij en hij vertelde dat er niets aan de hand was. Hij was weggegleden, verder niets. Maar hij heeft nog geen zwakheden getoond, ondanks dat deze klim niet al te zwaar was”, aldus Mas. “Ik heb al wel een conclusie getrokken na vandaag, maar die houden we voor onszelf.”